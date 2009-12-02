Бойовики намагалися знищити слідчих у справі "Невського експреса"

У Слідчому комітеті при прокуратурі РФ спростували інформацію про те, що голова цього відомства Олександр Бастрикін був госпіталізований, одержавши травму при другому вибуху на місці аварії "Невського експреса". Проте офіційний представник СК при прокуратурі РФ Володимир Маркін підтвердив, що О.Бастрикін звертався по медичну допомогу у зв`язку з одержаною під час огляду місця події травмою.

Сьогодні в ряді в ЗМІ з`явилися повідомлення про те, що до 40-ї лікарні Санкт-Петербурга звернувся О.Бастрикін і що після огляду лікарями він нібито був госпіталізований у відділення травматології.

Раніше в СКП РФ висловили думку, що другий вибух на місці аварії "Невського експреса" був спрямований саме проти слідчої групи. На користь цього свідчать звіти вибухотехніків ФСБ Росії, які провели експертизу вибухового пристрою, що спрацював 28 листопада ц.р. в безпосередній близькості від співробітників Слідчого комітету і членів слідчо-оперативної групи, які проводили огляд місця підриву "Невського експреса".

За наслідками експертизи встановлено, що вибуховий пристрій мав дистанційне керування і був приведений в дію за допомогою мобільного телефону. Це дає слідству підстави вважати, що другий вибух на місці катастрофи потягу міг бути спрямований саме проти слідчої групи.

За даними слідства, таку тактику вже застосовують терористи на Північному Кавказі. Зокрема, тільки за останній час кілька слідчих груп, прибувши там на місця подій, зазнавали обстрілів з гранатометів і підривів мін-пасток.

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