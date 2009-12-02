Куди можуть вирушити українські військові, крім Боснії та Сомалі?

23:06, 02 грудня 2009
Світ
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Інформація начальника Генштабу

В Україні відпрацьовується питання про залучення вертолітного підрозділу Збройних сил до військової операції Європейського Союзу у Боснії та Герцеговині.

Як повідомили УНІАН в Управлінні прес-служби Міністерства оборони України, про це сказав начальник Генерального штабу – головнокомандувач Збройних сил України генерал-полковник Іван СВИДА під час зустрічі з представниками військово-дипломатичного корпусу, акредитованого в Україні, яка пройшла сьогодні у Києві.

«Проходить міжвідомче погодження пакета документів щодо залучення українського вертолітного підрозділу до військової операції ЄС у Боснії та Герцеговині. Також вивчається можливість участі сил і засобів Збройних сил України в антипіратській військово-морській операції Євросоюзу в районі Африканського рогу», - заявив І.СВИДА.

Серед інших перспектив міжнародного військового співробітництва начальник Генштабу ЗСУ назвав участь у липні-грудні 2010 року підрозділу радіаційного, хімічного і біологічного захисту Збройних сил України у Силах реагування НАТО.

Також у подальшому у Силах реагування Альянсу планується задіяти літак Іл-76 Повітряних сил ЗСУ.

Крім того, за словами І.СВИДИ, опрацьовується формат участі літака аеромедичної евакуації Ан-26 “Віта” у складі бойової тактичної групи Євросоюзу, яка заступає на чергування у січні 2010 року.

Також триває узгодження можливих інших форм залучення Збройних сил України до бойових тактичних груп ЄС та країн Вишеградської четвірки, сказав І.СВИДА.

 

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