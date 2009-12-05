При пожежі в кафе в Пермі загинули 94 людини

При надзвичайній події в кафе в Пермі 94 людини загинули, 139 госпіталізовані, повідомив РІА "Новости" представник управління інформації МНС РФ.

Трагедія сталася близько години ночі за місцевим часом, на вечірці в кафе "Хромая лошадь" було близько 200 осіб. За попередніми даними, відбулася пожежа площею 400 квадратних метрів. Постраждалі переважно одержали опіки, отруєння димом і інші травми.

Слідчий комітет при прокуратурі Росії повідомив, що причиною пожежі став не теракт, а піротехніка. За даними регіонального управління МНС, при використанні піротехніки були порушені правила пожежної безпеки.

За дорученням президента Росії Дмитра Медведєва, голова МНС Сергій Шойгу, який очолив урядову комісію з розслідування причин і надання допомоги постраждалим, а також міністр охорони здоров`я і соціального розвитку Тетяна Голікова і глава МВС Рашид Нургалієв вилітають на місце трагедії.

Генпрокурор РФ Юрій Чайка узяв розслідування під особистий контроль.