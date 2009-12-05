Число загиблих під час пожежі в Пермі збільшилося до 109 людей

Число загиблих сьогодні вночі під час пожежі в нічному клубі «Хромая лошадь» у Пермі збільшилося до 109 осіб.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі слідчого комітету при прокуратурі РФ.

«Число загиблих збільшилося до 109, із них 98 померли на місці пригоди, 11 у лікарні. 133 особи продовжуються залишатися в медичних установах Пермі та Москви з тілесними ушкодженнями різного ступеня тяжкості. З них 21 особа з опіками тіла понад 60%, у реанімації перебувають 17 осіб, а життя більше 20 підтримується за допомогою апарату штучної вентиляції легенів», - повідомляють російські слідчі.

Крім того, наразі встановлюється загальна кількість людей, які перебували в нічному клубі.

Як повідомляв УНІАН, раніше повідомлялося про 103 жертви пожежі в Пермі.