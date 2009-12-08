Міністри задоволені «Східним партнерством»

Міністри закордонних справ країн-членів ЄС і країн-учасниць задоволені реалізацією програми «Східне партнерство».

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це вони заявили сьогодні на прес-конференції після міністерського засідання «Східного партнерства».

На думку міністра закордонних справ головуючої в ЄС Швеції Карла БІЛЬДТА, програма «Східне партнерство» почала працювати, й він сподівається, що її реалізація буде продовжена за іспанського президентства в ЄС, що починається з 1 січня 2010 року.

У свою чергу, комісар ЄС з питань зовнішніх відносин, Європейської політики сусідства і торгівлі Беніта ФЕРРЕРО-ВАЛЬДНЕР зазначила, що у рамках ініціативи «Східне партнерство» досягнуто значних результатів за короткий час.

«Це була перша зустріч міністрів, і я дуже пишаюсь тими результатами, яких ми досягли за такий короткий час», - сказала вона.

Комісар зазначила, що активно розвиваються двосторонні відносини між ЄС і країнами-учасницями «Східного партнерства», зокрема вже зараз ведуться переговори стосовно укладення Угоди про асоціацію з Україною, на початку 2010 року повинні початися такі ж переговори з Молдовою, крім того, найближчим часом Рада міністрів ЄС планує затвердити директиви для проведення таких переговорів з країнами Південного Кавказу: Азербайджаном, Вірменією та Грузією.

Говорячи про багатосторонній аспект співпраці, Б.ФЕРРЕРО-ВАЛЬДНЕР зауважила, що у 2010 році почнеться реалізація програми інституційного будівництва, яка спрямована на підвищення ефективності інститутів влади в країнах-учасницях «Східного партнерства», а також програми розвитку малого і середнього бізнесу.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні у Брюсселі відбулося засідання міністрів закордонних справ країн-членів ЄС і країн-учасниць «Східного партнерства».

Східне партнерство» - ініціатива ЄС, спрямована на посилення взаємин зі східними сусідами Євросоюзу, була офіційно започаткована 7 травня цього року на саміті в Празі. Учасниками «Східного партнерства», крім країн-членів ЄС, є Азербайджан, Вірменія, Білорусь, Грузія, Молдова і Україна.