Кількість жертв вибуху в Багдаді зросла до 60 чоловік

За уточненими даними, при вибуху замінованого автомобіля в Багдаді загинули 60 чоловік, 110 поранені, передає агентство Рейтер з посиланням на місцеву поліцію.

Замінований автомобіль вибухнув у вівторок на сході іракської столиці біля одного з університетів.

Раніше сьогодні в Багдаді була здійснена серія терактів, загинули не менш як 25 чоловік.