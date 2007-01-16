Кількість жертв вибуху в Багдаді зросла до 60 чоловік
17:49, 16 січня 2007Світ
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В столиці Іраку здійснено серію терактів
За уточненими даними, при вибуху замінованого автомобіля в Багдаді загинули 60 чоловік, 110 поранені, передає агентство Рейтер з посиланням на місцеву поліцію.
Замінований автомобіль вибухнув у вівторок на сході іракської столиці біля одного з університетів.
Раніше сьогодні в Багдаді була здійснена серія терактів, загинули не менш як 25 чоловік.
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