Чорношкірий кандидат у президенти США вступив у передвиборну гонку (фото)

Сенатор-демократ від штату Ілінойс Барак Обама (Barack Obama) у вівторок оголосив про створення передвиборного штабу для участі в президентських виборах 2008 року, передає агентство Reuters.

Найближчим часом штаб займеться збором коштів і вивченням громадської думки. Як очікується, офіційне оголошення про початок передвиборної кампанії буде зроблено в рідному місті Обами Чікаго 10 лютого.

Як нагадує агентство, 45-річний Обама, син білої американки з Канзасу і кенійця, здобув юридичну освіту в Гарварді. Як депутат законодавчих зборів Ілінойса він був маловідомий, проте його кампанія на виборах до сенату в 2004 році принесла йому широку популярність. Його промова на з`їзді Демократичної партії незадовго до обрання сенатором привернула увагу громадськості і зробила його героєм одного з номерів впливового журналу Time. Обама написав дві популярні книги і отримав премію "Греммі" за аудіоверсію своєї автобіографії.

Про намір боротися за звання кандидата від Демократичної партії на виборах президента США в 2008 році вже заявили Джон Едвардс (John Edwards), який брав участь у виборах 2004 року як потенційний віце-президент, колишній губернатор штату Айова Том Вілсек (Tom Vilsack), конгресмен від штату Огайо Денніс Кусініч (Dennis Kucinich) і сенатор від штату Коннектікут Кріс Додд (Chris Dodd). Очікується, що незабаром про свої президентські амбіції оголосять сенатор від штату Нью-Йорк Хіларі Клінтон, сенатор від штату Делавер Джозеф Байден (Joseph Biden) і губернатор від штату Нью-Мексіко Білл Річардсон (Bill Richardson).

Лента.ру