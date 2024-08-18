За словами білоруського диктатора, люди мають бути готові до його звільнення з посади, адже "ніхто не вічний".

Невизнаний президент Білорусі Олександр Лукашенко розповів, що готує громадян до свого звільнення з посади глави держави. Про це повідомляють російські ЗМІ.

За словами диктатора, люди мають бути готові до його звільнення з посади, адже "ніхто не вічний".

"Всі вважають так: "30 років — це багато, з глузду з'їхати. Це одиниці — люди, які працюють 30 років". І люди звикли: ось він і більше ніхто. Це неправильно", - зазначив Лукашенко. Відео дня

Він додав, що така підготовка необхідна, щоб під час звільнення з посади уникнути розчарувань з боку населення або "провалу", яких він не хоче.

"Підготовка" Лукашенка до звільнення

Нещодавно білоруський диктатор Олександр Лукашенко закликав білорусів готуватися до нового президента. Він, зокрема, зазначив, що "розпестив" співвітчизників, і закликав звикати до того, що президент буде інший.

"Ні, я не кажу, що завтра я вас кину, післязавтра та інше. Але всяке в житті буває. Ви повинні звикати до того, що я не вічний, як і всі ви", - сказав диктатор.

Раніше про можливість звільнення з посади Лукашенко говорив у квітні. Тоді він заявив, що залишить свою посаду лише у випадку, якщо про це його попросить народ, а поряд буде гідний наступник, який не зрадить.

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