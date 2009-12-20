Напад на нафтопровід перервав експорт нафти з Іраку

Експорт нафти з північного Іраку зупинено в результаті нападу на нафтопровід, який веде в нафтоналивний порт Джейхан.

Про це передає РІА «Новости» з посиланням на заяву прес-секретаря Міністерства нафти Іраку Ассема ДЖІХАДА.

Подробиці нападу і хто за ним стоїть не повідомляються.

Зазвичай бойовики закладають вибухівку під нафтопровід. Відомо, що в турецький нафтоналивний порт іде нафта з двох родовищ Іракського Курдистану, адміністрація якого цього року одержала дозвіл від іракського уряду на експорт нафти. Експорт почався з червня.

Ірак має великі запаси нафти і природного газу. Експорт вуглеводнів становить основну частку доходів іракського бюджету.