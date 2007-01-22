На виборах в Сербії лідирують праві радикали

На парламентських виборах в Сербії лідирує право-опозиційна Сербська радикальна партія, яка набрала 27,06% голосів.

Як передає ІТАР-ТАРС, такі попередні офіційні результати голосування, що відбулося в неділю, оприлюднені Республіканською виборчою комісією країни. Вони підраховані після обробки 21,45% бюлетенів.

На другому місці - правляча Демократична партія з 22,59% голосів.

Коаліція Демократична партія Сербії - Нова Сербія набрала 16,55% голосів і зайняла третє місце.

Далі слідує "Група 17 плюс" з 7,12% голосів.

П`ятипроцентний бар`єр, необхідний для входження до парламенту, перейшли також опозиційна Соціалістична партія Сербії з 5,75% голосів і коаліція Ліберально-демократична партія - Громадський союз Сербії - Соціал-демократичний союз - Ліга соціал-демократів Воєводіни з 5,47% голосів.

Як повідомляє Бі-Бі-Сі, за часів президентства Слободана Мілошевіча в 1990-х роках Сербська радикальна партія в певний момент входила в правлячу коаліцію. Її нинішній лідер Воїслав ШЕШЕЛЬ знаходиться під слідством в Гаазі за звинуваченнями в організації етнічних чисток в колишній Югославії в 1990-і роки.