Кадиров замаскувався під Діда Мороза й танцював лезгинку зі Снігуронькою

Президент Чечні Рамзан Кадиров взяв участь в новорічних гуляннях в столиці республіки. У центрі Грозного біля головної міської ялинки Кадиров виступив зі святковою промовою перед жителями міста.

Кадиров вийшов на сцену в костюмі Діда Мороза. Спочатку жителі Грозного не впізнали президента, проте щойно він Чечні вимовив перші слова в мікрофон, городяни усе зрозуміли, пише Лента.ру.

У зверненні до земляків Кадиров заявив, що Грозний є єдиним на Північному Кавказі містом, де в Новий рік навколо головної республіканської ялинки лежить сніг (його з нагоди свята привезли з гірських ущелин). Після цього президент Чечні танцював зі Снігуронькою лезгинку.