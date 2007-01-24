ПАРЄ із запізненням на рік засудила енергетичний шантаж України

Парламентська асамблея Ради Європи закликала всі країни-члени не використовувати енергетичні ресурси для політичного тиску.

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться в ухваленій ввечері 23 січня резолюції ПАРЄ “Небезпека використання енергетичних ресурсів як засобів політичного тиску”.

У резолюції ПАРЄ висловила сподівання, що Російська Федерація, яка є одним з найбільших постачальників енергетичних ресурсів, приєднається до Європейської енергетичної хартії.

У документі наголошується на необхідності стабільних та стійких відносини між Росією та країнами, які найбільше залежать від її енергетичних ресурсів: Грузією, Україною, Молдовою та деякими новими членами Європейського Союзу.

В резолюції ПАРЄ також засудила прикрий інцидент з обмеженням постачання газу з Росії для України у січні 2006 року.

Європейські депутати у своєму документі також висловили стурбованість тим, що ціни на енергоносії, на їхню думку, формуються не за ринковими принципами.

У рекомендаціях, ухвалених ПАРЄ, міститься заклик до всіх 46-ти країн-членів Ради Європи приєднатися до Європейської енергетичної хартії, виконувати свої міжнародні зобов’язання в сфері постачання енергоресурсів, дотримуватися принципів ринкової економіки в енергетичному секторі, надавати доступ третім сторонам до трубопроводів.

Крім того, ПАРЄ доручила Комітету міністрів Ради Європи організувати пан-Європейський діалог щодо енергетичної безпеки і провести пан-Європейську конференцію з цього приводу.