Білорусія звинуватила Росію в зриві переговорів про постачання нафти

Представники Білорусії заявили, що переговори про умови постачань нафти з Росії були зірвані Москвою. Про це повідомляє агентство БелТА з посиланням на джерело в білоруській делегації.

Як зазначає агентство, позиції сторін на 14:00 за московським часом "максимально зближені". Проте потім російські парламентери узяли перерву для доповіді в уряді Росії. Після цього російська делегація фактично відмовилася від усіх досягнутих раніше домовленостей і "повернулася на позицію початку року".

Раніше, за твердженням джерела агентства, сторони досягли домовленості, що в разі узгодження умов на рівні експертів для підписання відповідних документів сьогодні до Москви в другій половині виїде перший заступник голови уряду Білорусі Володимир Семашко.

Поки що білоруська делегація залишається в Москві.

Росія і Білорусія досі не підписали угоду про постачання нафти, нагадує Лента.ру. У Білорусії наполягають на збереженні пільгових ставок для тієї нафти, яка переробляється на місцевих заводах, а потім іде на експорт. 2009 року Мінськ одержував нафту з Росії за пільговим експортним митом, що становило 35 відсотків її звичайного розміру.

Тепер Мінськ пропонує змінити схему постачань: 8-9 мільйонів тонн нафти повинні постачатися на внутрішній ринок Білорусії безмитно, а з решти 12,5-13,5 мільйона експортних тонн Росія повинна брати мито з 15-процентною знижкою. Натомість, російська сторона вважає, що Білорусія повинна одержувати безмитно не більше 6 мільйонів тонн, а решта повинна йти за повним тарифом.