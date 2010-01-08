Мінськ хоче у квітні ратифікувати угоду з Україною про безвізові поїздки

Рада Міністрів Білорусі направила до нижньої палати парламенту (Палати представників Національних зборів) проект закону про ратифікацію міжурядової угоди з Україною про безвізові поїздки громадян.

Про це повідомляється на Національному правовому інтернет-порталі Білорусі.

Передбачається, що Палата представників Національних зборів розгляне цей законопроект на черговій сесії, яка розпочнеться у квітні.

Довідка УНІАН. 12 червня 2009 року в Києві Кабінет міністрів України і уряд Білорусі підписали угоду про безвізові поїздки громадян.

Угода передбачає, що громадяни держави однієї сторони незалежно від місця мешкання (місця проживання) в`їжджають, виїжджають, прямують транзитом і перебувають на території держави іншої сторони без віз на підставі документів, що засвідчують особу.

Поїздки неповнолітніх громадян держав-сторін угоди здійснюються на підставі дійсних документів для виїзду за кордон батьків (законних представників), які їх супроводжують, з внесенням у ці документи відомостей про дітей.

Громадяни держави однієї сторони мають право перебувати на території держави іншої сторони до 90 днів впродовж 180 днів від дати першого в`їзду.

Громадяни держави однієї сторони звільняються від реєстрації у компетентних органах за місцем їх перебування на території держави іншої сторони строком до 30 днів від дати в`їзду на територію держави за наявності у них міграційної карти з позначкою компетентного органу, проставленою при в`їзді на територію держави іншої сторони.

У випадку, якщо період перебування громадян перевищує 30 днів, реєстрація здійснюється відповідним компетентним органом із дотриманням діючих у цій державі правил.

Водночас положення Угоди не обмежують права сторін відмовити у в`їзді і перебуванні громадянам на території своєї держави, якщо це передбачено внутрішнім законодавством, що регулює питання в`їзду і перебування іноземних громадян.

Міжурядова угода укладена на необмежений термін і набуває чинності на тридцятий день від дня отримання дипломатичними каналами останнього письмового повідомлення про виконання сторонами внутрішньодержавних процедур, необхідних для набуття чинності цього документу.

Від дня набуття чинності цієї угоди втрачає силу Угода про безвізовий в`їзд громадян Республіки Білорусь в Україну і громадян України в Республіку Білорусь від 17 грудня 1992 року.