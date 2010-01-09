Залізничне сполучення під Ла-Маншем припинено на 50%
12:54, 09 січня 2010Світ
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Залізничне сполучення між Великою Британією і Францією через тунель під Ла-Маншем за допомогою пасажирських поїздів «Євростар» припинено на 50% через несприятливі погодні умови, повідомляє РІА “Новости” з посиланням на «Франс Прес».
Так компанія «Євростар» закликає пасажирів подорожувати поїздом лише в «особливо важливих» випадках.
«Через дуже складні метеорологічні умови, коли температура досягає позначки мінус 15 градусів за Цельсієм (у Великій Британії), рух поїздів буде обмеженим аж до неділі», - заявили «Франс Прес» у прес-службі «Євростар».
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