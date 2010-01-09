В Італії оголосили тривогу

Через тривалі дощі служби цивільного захисту Італії оголосили про небезпеку розливу річки Тибр, існує загроза затоплення деяких районів столиці країни. Рівень води в річці вже піднявся на 11 метрів.

Як передає ІТАР-ТАСС, окрім служб цивільного захисту, у стан підвищеної готовності для боротьби зі стихією приведено військові частини. Підготовлено плани евакуації пацієнтів і персоналу ряду лікарень, розташованих на острові Тиберіна в центральній частині Риму, а також у міських районах, розташованих у низині поблизу річки.

У п`ятницю було закрито два мости через Тибр - міст у районі Тестаччо і Мільвійський міст, улюблене місце прогулянок римської молоді. Пік підйому води в Тибрі очікується в неділю і у понеділок, коли її рівень може досягти 13-13,5 метрів вище за звичайну позначку. Це - майже стільки ж, як у грудні 2008 року, коли через тривалі зливи спостерігався найсильніший розлив Тибру за останні 52 роки, нагадують місцеві синоптики.

Продовжує бушувати стихія і на решті Апеннін, що негативно позначається на транспортному сполученні. Північ Італії охоплена снігопадами. У горах оголошено про небезпеку сходження лавин.