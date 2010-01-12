Президент США Барак Обама заснував Раду губернаторів, йдеться в повідомленні на сайті Білого дому. "Президент сьогодні підписав указ, що засновує Раду губернаторів з метою подальшого зміцнення партнерства між Федеральним Урядом і Урядами Штатів задля захисту нашої країни від усіх можливих загроз", - зазначається в документі. Після призначення Рада обговорюватиме питання, що стосуються національних гвардій штатів, внутрішньої безпеки, цивільних формувань, проблеми синхронізації військових заходів на рівні штатів і держави, інші питання, що становлять взаємний інтерес.

До складу Ради входитимуть десять губернаторів, вибраних президентом на дворічний термін... не більше п`яти осіб від однієї партії, з тим, щоб разом вони представляли країну в цілому.

З боку федеральної влади до складу Ради ввійдуть: міністр оборони, міністр внутрішньої безпеки, радник президента з питань внутрішньої безпеки і боротьби з тероризмом, помічник президента з внутрішньоурядових питань, помічник міністра оборони з внутрішньої безпеки, командувач Північного командування Армії США, командувач Берегової охорони та шеф Національної гвардії. Міністр оборони призначає виконавчого директора Ради

"Рада губернаторів дасть неоціненну можливість для обміну поглядами на високому рівні між чиновниками центрального і місцевого рівня з проблем зміцнення безпеки, спокою і цивільних формувань проти нинішніх і майбутніх викликів нашій країні", - наголошується в повідомленні.