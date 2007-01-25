У Росії гранти Сороса прирівняють до хабарів

Депутати Держдуми у п`ятницю мають намір внести поправки до закону "Про уряд РФ", згідно p яким державні і муніципальні службовці не зможуть більше одержувати засоби від іноземних фізичних і юридичних осіб, зокрема за наукову, творчу і викладацьку діяльність, про це повідомив голова нижньої палати парламенту.

"Вводиться заборона на отримання коштів від іноземних держав, іноземних громадян і осіб без громадянства", - пояснив Гризлов. За словами Гризлова, якщо сьогодні держслужбовець, наприклад, одержує гроші "від Петрова або Сидорова, то це хабар, а якщо - від Сороса, то це грант". Гризлов заявив, що подібна ситуація недопустима.

Спікер звернув увагу на те, що зараз держслужбовець може мати другу оплачувану роботу, зокрема наукову, творчу, викладацьку. "Але навіть для цих видів діяльності забороняється отримання коштів від іноземних юридичних і фізичних осіб", - підкреслив він.

Як сказав Гризлов, в нинішній ситуації держслужбовці, одержуючі гроші від іноземців, як би відповідають тезі "слуга двох панів", і, більш того, їх вже можна називати "не державними службовцями, а закордонними службовцями".

newsru