Тимошенко: Грузія має бути єдиною державою

Кандидат на пост президента України Юлія ТИМОШЕНКО обіцяє, що після своєї перемоги на виборах розвиватиме дружні відносин з єдиною Грузією.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила вчора на прес-конференції.

Ю.ТИМОШЕНКО підкреслила, що позиція БЮТ, а також її особиста, залишилася незмінною - Грузія має бути єдиною державою.

«Позиція щодо Грузії з боку моєї політичної сили (БЮТ) залишається незмінною. Наша політична сила абсолютно чітко висловила свою позицію під час конфлікту – ми підтримали цілісність території Грузії. І ми не визнаємо ті утворення, які оголосили про незалежність і відокремлення (від Грузії)», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Вона підкреслила, що між Україною і Грузією вже налагодилися дружні взаємини.

«Ми не просто друзі, ми партнери. І в нас чудова історія відносин. І думаю, що ця історія продовжуватиметься», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.