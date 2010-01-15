Українському капітану суд Гонконгу дав три роки

Суд у Гонконгу засудив до тюремного ув’язнення капітанів українського судна «Нафтогаз-67» і китайського суховантажного судна «Яохай», а також двох китайських лоцманів, визнаних винними в загибелі 18 моряків у результаті зіткнення двох суден у Південно-Китайському морі в березні 2008 року.

Як повідомив кореспонденту УНІАН по телефону представник Міністерства транспорту і зв`язку України, капітана «Нафтогазу-67» Юрія КУЛЕМЕСІНА засуджено до трьох років і двох місяців, три роки одержав капітан «Яохая», по два роки - лоцмани.

«Вердикт винесено, офіційних документів від МЗС ми поки що не одержували», - повідомили в Мінтрансі.

Очікується, що українська сторона оскаржить вирок.

Як повідомляв УНІАН, буксир і суховантаж зіткнулися 22 березня 2008 року в умовах туману поблизу побережжя Гонконгу. «Нафтогаз-67» затонув за лічені хвилини. На його борту було 25 чоловік. Вдалося врятуватися лише шести українцям і громадянину Китаю.

Розгляд справи в суді мав розпочатися ще в 2008 році, але його неодноразово відкладали.

Суд вирішив, що у буксира і суховантажу було «достатньо часу», щоб уникнути зіткнення, але вони почали щось робити лише за хвилину до цього.