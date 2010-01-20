Кремль розраховує на нового Президента України

У Кремлі розраховують, що після обрання нового Президента України ситуація із врегулюванням питань спірної власності колишнього СРСР за кордоном зміниться на краще.

Про це в ефірі радіостанції «Эхо Москвы» сказав керуючий справами Президента Росії Володимир КОЖИН.

«Все це триває вже кілька років. І це, звичайно, нам дуже сильно заважає саме у правовому плані для того, щоб оперативно керувати, ремонтувати, утримувати нашу зарубіжну власність. Але сподіваюся, що все-таки це скоро зміниться», - сказав В.КОЖИН.

Він нагадав, що існує так званий нульовий варіант - угода, по якій всі борги усіх колишніх союзних республік переходять до Росії, але при цьому і вся зарубіжна власність переходить їй.

«Україна спочатку погодилася, був підготовлений нульовий варіант, потім передумала, потім знову погодилася, потім почала пропонувати різні компромісні варіанти. Ніби почалися переговори, потім вони заморозилися», - сказав В.КОЖИН.

Він зазначив, що це питання постійно піднімається під час переговорів на всіх рівнях і є серйозною проблемою двосторонніх відносин.

У той же час В.КОЖИН підкреслив, що це питання не стосується передвиборчої гонки.

«Це проблема, яку потрібно вирішувати з діючою українською владою. Яка б вона не була», - підкреслив він.

Як повідомляв УНІАН, 9 квітня 2009 року В.КОЖИН повідомив, що суперечка щодо колишньої зарубіжної власності СРСР з Україною зайшла у глухий кут.

Раніше, 26 лютого 2009 року, В.КОЖИН заявляв, що Україна безпідставно претендує на власність колишнього СРСР за кордоном: на «дуже велику» кількість спірних об`єктів, зокрема, в Японії і у ряді європейських країн.

2 березня 2009 року керівник прес-служби Міністерства закордонних справ України Василь КИРИЛИЧ констатував, що Росія ігнорує майнові права України на зарубіжну власність колишнього СРСР. Він відзначив, що одним із перших міжнародних багатосторонніх договорів України, укладених з державами-учасницями СНД, був договір про правонаступництво щодо державного боргу і активів колишнього СРСР від 4 грудня 1991 року. Частка України у загальній сумі активів і пасивів, до яких входить і зарубіжна власність колишнього СРСР, становить понад 16%.

6 квітня міністр закордонних справ Росії Сергій ЛАВРОВ заявив, що Росія вже розрахувалася з усіма боргами, зокрема 14 млрд. дол. було сплачено в рахунок боргів України у боргу Радянського Союзу.