Посол Росії прибуде до Києва наступного тижня

Новий Посол Росії в Україні Михайло ЗУРАБОВ відправиться до Києва наступного тижня, повідомляють російські ЗМІ з посиланням на повідомлення Департаменту інформації і преси МЗС РФ.

За даними ЗМІ, нового посла, згідно з дипломатичною практикою, перед від`їздом прийняв міністр закордонних справ Росії Сергій ЛАВРОВ.

М.ЗУРАБОВА призначили послом у Києві в серпні 2009 року, проте його виїзд до місця роботи було відкладено. У Росії це рішення пояснили тим, що Кремль не бажає підтримувати ніяких контактів із нинішнім Президентом України Віктором ЮЩЕНКОМ.

Про те, що новий посол все ж таки відправиться до Києва, стало відомо 19 січня - через два дні після поразки В.ЮЩЕНКА в першому турі президентських виборів.

Попереднього керівника російської дипломатичної місії в Україні - Віктора ЧЕРНОМИРДІНА - було звільнено з цієї посади в червні 2009 року.