МВФ дасть Молдові більше 570 мільйонів доларів кредиту

Рада директорів Міжнародного валютного фонду затвердила нову трирічну програму кредитної підтримки Молдови в розмірі близько 574 млн. дол.

За повідомленням прес-служби МВФ, гроші надаватимуться на вельми пільгових умовах; половина всієї суми позики взагалі буде безпроцентною, передає ІТАР-ТАСС.

Згідно з прес-релізом, загальна мета проекту - підтримка зусиль молдавської влади, спрямованих на "відновлення фінансово-бюджетної і зовнішньоекономічної стійкості, збереження фінансової стабільності, скорочення масштабів злиденності та прискорення темпів зростання".

Ухвалене рішення автоматично відкриває Кишиневу доступ приблизно до 93 млн. дол. Решта виділятиметься за підсумками регулярних оглядів програми, які проводитимуться раз на півроку.

Попередня трирічна програма співпраці МВФ з Молдовою завершилася в травні минулого року.