Президент Польщі підтримав активістів Союзу поляків у Білорусі

Президент Польщі Лех КАЧИНСЬКИЙ заявив про підтримку переслідуваних білоруською владою представників невизнаного Союзу поляків Білорусії на чолі з Анжелікою БОРИС.

Про це йдеться у заяві глави Польської держави, текст якої має УНІАН.

„Ми солідарні з нашими земляками в Білорусі, проти яких досі застосовують невиправдані репресії”, - сказано у документі.

Президент Польщі підкреслив, що дотримання прав національних меншин у сучасному світі належить до „елементарних прав людин”.

Канцелярія польського Президента повідомила, що Л.КАЧИНСЬКИЙ планує запросити А.БОРИС та представників Союзу поляків Білорусі, яких не визнає місцева влада, але підтримує польська громада.

Як повідомляв УНІАН, Польща відкликала "для консультацій" свого посла у Білорусі Генріка ЛИТВИНА, звинувативши місцеву владу у репресіях проти представників польської громади у білоруському місті Івенець (Мінська область).

8 лютого у Польському домі, що належить невизнаному владою Союзу поляків Білорусі, з`явилися співробітники міліції та судові виконавці, які видворили активістів об’єднання, що були у будівлі, та почали описувати майна.

Діячі союзу заявляють, що не знають, на якій підставі це було зроблено.

Попередній конфлікт навколо Польського дому в Івенці стався наприкінці січня. Тоді альтернативний (лояльний властям) Союз поляків спробував провести там з`їзд, щоб змістити голову місцевого відділення невизнаного СПБ Терезу СОБОЛЬ. Десятки активістів непідконтрольного властям Союзу поляків, що прямували до Івенецю, були затримані.

Союз поляків Білорусі був розколений у 2005 році. Частина його, лояльна владі, є офіційно визнаною. Активісти невизнаного СПБ на чолі з Анжелікою БОРИС заявляють про переслідування з боку силових структур.