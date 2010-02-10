Путін упевнений, що Європа ще 15-25 років не зможе відмовитися від газу

18:35, 10 лютого 2010
Світ
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Він не вірить в альтернативні джерела

Прем`єр-міністр Росії Володимир ПУТІН упевнений, що в найближчі 15-25 років Європа не зможе перейти на альтернативні джерела енергії й відмовитися від вуглеводнів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на прес-конференції в Гельсінкі за підсумками зустрічі зі своїм фінським колегою Матті ВАНХАНЕНОМ, відповідаючи на запитання, наскільки вірний прогноз, що в майбутньому російський газ буде менш затребуваний у Європі через диверсифікацію поставок і перехід на альтернативні джерела енергії.

«Навіть незважаючи на прискорений розвиток альтернативних видів і джерел енергії, на жаль або на щастя, ні сонячна енергія, ні інші види: ні дрова, ні сушений гній – нічого з цього не замінить вуглеводні в найближчі 15-25 років», - сказав В.ПУТІН.

Він зазначив, що за оцінками російських і міжнародних експертів, у зв`язку неминучим майбутнім зростанням світової економіки, зростатиме потреба в енергетичних ресурсах, але структура споживання протягом 15-20 років навряд чи зміниться.

Прем`єр-міністр РФ додав, що потреби в енергоресурсах через кризу в світовій економіці зменшилися, але при її зростанні потреби в енергоносіях зростатимуть. «Ми здійснення своїх великих проектів у сфері енергетики синхронізуватимемо з потребами ринку. Це стосується й заснування найбільших родовищ», - уточнив він.

Говорячи про газ, що транспортується до Європи по трубах, він зазначив, що цей газ завжди буде дешевший, ніж скраплений.

 

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