Україна сподівається відмінити візи в Ізраїль через 5-6 місяців

У Міністерстві закордонних справ України сподіваються підписати угоду з Державою Ізраїль про запровадження безвізового режиму між двома країнами у першому півріччі 2010 року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив міністр закордонних справ Петро ПОРОШЕНКО сьогодні на прес-конференції у Києві, коментуючи вчорашнє рішення ізраїльського уряду стосовно початку ведення переговорів з Україною щодо скасування візового режиму.

П.ПОРОШЕНКО повідомив, що 22 лютого до Єрусалима прибуде група українських експертів на чолі із заступником міністра закордонних справ Олександром ГОРІНИМ з метою опрацювання цього питання з ізраїльськими колегами.

Як зауважив міністр, якщо у Росії процес скасування віз з Ізраїлем тривав 11 місяців, то українська сторона сподівається зробити це удвічі швидше.

«Рішення уряду ізраїльського було прийнято при абсолютній більшості голосів у залі. Жодної людини не було проти, включаючи міністра внутрішніх справ», - сказав П.ПОРОШЕНКО.