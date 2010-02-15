Лівія заборонила в’їзд громадянам країн Шенгенської зони

Лівія припинила видавати візи і заборонила в’їзд на свою територію громадянам країн Шенгенської зони.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, цю інформацію, оприлюднену сьогодні низкою європейських ЗМІ, підтвердила прес-служба Єврокомісії.

У повідомленні для преси комісар ЄС з питань внутрішніх справ Сесилія МАЛЬМСТРЬОМ висловила жаль з приводу такого рішення Лівії.

“Європейська комісія висловлює жаль з приводу одностороннього і непропорційного рішення влади Лівії припинити видачу віз громадянам країн - членів Шенгенської угоди. Комісія також висловлює жаль з приводу того, що тим, хто отримав легально візи до обмежувальних заходів, було відмовлено у в’їзді до країни”, - цитує слова комісара прес-служба.

У повідомленні також зазначається, що до кінця тижня Єврокомісія, країни - члени ЄС і країни - члени Шенгенської угоди у рамках засідання візової групи обговорять відповідну реакцію на таке рішення Лівії.

Офіційні причини такого рішення Лівії невідомі. Разом з тим, за даними деяких європейських ЗМІ, Лівія ухвалила це рішення після того, як Швейцарія оприлюднила перелік зі 180 “небажаних” у цій країні лівійців, серед яких було і прізвище лідера Лівійської Арабської Джамагирії Муамара КАДДАФІ, членів його родини, представників парламенту, уряду і спецслужб.