Качинський запросив Януковича до Польщі

Президент Польщі Лех КАЧИНСЬКИЙ запросив Віктора ЯНУКОВИЧА найближчим часом відвідати з візитом Польщу.

Про це кореспонденту УНІАН повідомив міністр в канцелярії польського президента з міжнародних справ Маріуш ГАНДЗЛІК.

Він відзначив, що Л.КАЧИНСЬКИЙ під час сьогоднішньої зустрічі з В.ЯНУКОВИЧЕМ повторив своє запрошення відвідати Польщу, яке новий глава Української держави прийняв.

«Президент КАЧИНСЬКИЙ запросив ЯНУКОВИЧА якнайшвидше приїхати до Польщі, аби обговорити найактуальніші питання двосторонньої співпраці», - сказав міністр.

М.ГАНДЗЛІК не уточнив термін можливого візиту, відзначивши, що президенти домовилися, аби він відбувся «якнайшвидше».

Міністр додав, що розмова президентів пройшла в добрій атмосфері, зауваживши, що це не перша зустріч політиків, які раніше вже зустрічалися, коли В.ЯНУКОВИЧ очолював український уряд.

М.ГАНДЗЛІК зауважив, що Президент Польщі під час розмови запевнив українського Президента, що поляки надалі залишатимуться адвокатами українців у Європі та помагатимуть досягти поставлених євроатлантичних цілей.