Літак впав на житловий квартал під час авіашоу в Індії
09:50, 03 березня 2010Світ
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Під час авіашоу в індійському місті Хайдерабад розбився літак пілотажної групи. Як повідомляє PTI, один з літаків, що демонстрували фігури вищого пілотажу, впав у житловому кварталі.
За даними місцевої поліції, в результаті загинув пілот, ще четверо людей дістали поранення. Крім того, пошкоджена одна з будівель.
Про причини катастрофи поки не повідомляється.
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