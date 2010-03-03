Літак впав на житловий квартал під час авіашоу в Індії

Під час авіашоу в індійському місті Хайдерабад розбився літак пілотажної групи. Як повідомляє PTI, один з літаків, що демонстрували фігури вищого пілотажу, впав у житловому кварталі.

За даними місцевої поліції, в результаті загинув пілот, ще четверо людей дістали поранення. Крім того, пошкоджена одна з будівель.

Про причини катастрофи поки не повідомляється.

Газета.ру