Біля будівлі Пентагону сталася перестрілка

09:21, 05 березня 2010
Світ
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Охоронці відкрили вогонь у відповідь

Чоловік, який відкрив 4 березня стрілянину біля входу в будівлю міністерства оборони США в окрузі Арлінгтон, штат Вірджінія помер у лікарні. Про це повідомляє Associated Press з посиланням на заяву судмедекспертів. Раніше було встановлено особу стрільця. Ним виявився 36-річний житель США Джон Петрік Бедел (John Patrick Bedell).

Зловмисник відкрив вогонь біля входу до Пентагону, прилеглого до однойменної станції метро. Інцидент стався приблизно 18:40 за місцевим часом. За словами поліцейських, Бедел підійшов до контрольно-пропускного пункту, дістав пістолет із кишені і почав стріляти по охоронцях. Ті, у свою чергу, відкрили вогонь у відповідь.

У результаті перестрілки два офіцери поліції дістали поранення. На цей час вони знаходяться в лікарні. Джон Петрік Бедел також був поранений. Його доставили в лікарню в критичному стані. Поранення Бедела виявилося смертельним.

Через інцидент усі входи і виходи Пентагону були тимчасово закриті з метою безпеки. Трохи пізніше міністерство оборони США продовжило роботу в звичайному режимі. При цьому офіційний представник Пентагону Брайан Вітман (Bryan Whitman) відзначив, що вхід, біля якого сталася перестрілка, буде закритий як мінімум на всю ніч.

Лента.ру

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