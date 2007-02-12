У суперечку за 5-місячну дочку зірки вступив... небіжчик

У 5-місячної дочки американської моделі Анни Ніколь Сміт з`являються все нові батьки. Черговим претендентом на батьківство виявився... покійний чоловік зірки модельного бізнесу мільярдер Говард Маршалл, який помер в 1995 році.

Газета New York Daily News написала про те, що в розпорядження редакції поступив рукопис зведеної сестри Анни Ніколь Донни Хоган, в якій та розповідає про знамениту родичку. Там, зокрема, йдеться, що Сміт заморозила сперму свого 90-річного чоловіка до його смерті і, можливо, використовувала її для штучного запліднення.

Цю інформацію заперечує Генріетта Тіфенталер, голова видавництва Phoenix Books, яке планує в червні випустити книгу про Анну Ніколь Сміт, повідомляє Fox News. За словами Тіфенталер, єдиний екземпляр рукопису Хоган зберігається у видавництві, а сама Донна ніколи не давала інтерв`ю газеті New York Daily News.

Ситуація, що склалася, спантеличила і батька Анни і Донни, Дона Хогана. Він повідомив, що його дочки бачилися всього один раз за все життя і йому незрозуміло, яким чином Донна взагалі може знати про старшу сестру.

За право називатися батьком маленькою Деніелін, а заразом і отримати спадок покійної фотомоделі, який оцінюється в мільярд доларів, вже борються троє живих чоловіків, пише Лента.ру. Це Говард Стерн, якого сама Анна Ніколь називала батьком своєї дитини і чиє ім`я вписане в свідоцтво про народження, колишній коханий фотомоделі Ларрі Беркхед, а також принц (титул «куплений», а не спадковий) Фредерік фон Ангельт. Останній стверджує, що також був у близьких стосунках з покійною. Хто стане опікуном дівчинки, залишається неясним. Рішенням суду призначена генетичну експертизу.

Тим часом Аssociated Press повідомляє, що адвокат і друг Сміт Говард Стерн бореться за особняк на Багамських островах, в якому він жив разом з Анною Ніколь і її чотиримісячною дочкою. Сама Сміт стверджувала, що маєток "Horizons" їй подарував колишній коханець Бен Томпсон. Проте після смерті моделі Томпсон заявив, що просто дозволяв їй пожити в будинку, який належить йому, після чого змінив в маєтку всі замки. Стерн з таким станом справ не погодився, в неділю він знов проник до маєтку і, у свою чергу, теж змінив замки. Там же перебуває і дочка Сміт.

Адвокат Стерна Вейн Монро заявив, що він подав в поліцію заяву про пограбування, оскільки із маєтку викрадені картини і комп`ютери. Представники правоохоронних органів вже допитали прислугу і продовжують розслідувати цю справу.