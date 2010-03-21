На Кіпрі викрали останки двох архієпископів
17:37, 21 березня 2010Світ
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Черговий випадок святотатства
На Кіпрі невідомі грабіжники викрали останки двох архієпископів - Софрона III і Кирила II, які займали високі пости у грецькій православній церкві наприкінці XIX – на початку XX століття.
Як повідомляє Газета.Ru з посиланням на місцеву поліцію, порожні труни знайшли на кладовищі в столиці країни – Нікосії. Крім того, була зсунута мармурова плита на могилі ще одного архієпископа – Кирила III.
«Очевидно, ми маємо справу з черговим випадком святотатства. На жаль, у нашому суспільстві, як і раніше, є дуже хворі люди», – сказали в поліції.
Раніше на Кіпрі перепоховали тіло екс-президента Тасоса Пападопулоса. Троє підозрюваних у його викраданні затримані.
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