Газпром: Україна купує замало газу

"Газпром" занепокоєний меншими, ніж домовлено, об`ємами закупівлі НАК "Нафтогаз України" природного газу, але сподівається на вирішення цих проблем з приходом у Мінпаленерго України нової команди, заявив голова правління "Газпрому" Олексій Міллер у вівторок на зустрічі в Москві з українським міністром палива і енергетики Юрієм Бойком.

За його словами, зараз Україна відбирає газ нижче планових і зафіксованих у контракті об`єми. Міллер зауважив, що також "Газпром" турбує питання закачування газу до підземних сховищ газу (ПСГ) в Україні в 2010 році.

Як зазначено в повідомленні "Газпрому" за підсумками переговорів Міллера і Бойка, сторони обговорили питання постачань російського газу на Україну, на зустрічі було наголошено, що в першому кварталі 2010 року НАК "Нафтогаз України" відбирає менше газу, ніж передбачено контрактом.

"Ми виходимо з того, що НАК "Нафтогаз України" повинен підійти до початку осінньо-зимового періоду 2010-2011 років, маючи в підземних сховищах такий об`єм газу, який дасть змогу пройти без проблем осінньо-зимовий максимум споживання. Адже це зв`язано і з постачаннями газу для споживачів України, і з забезпеченням надійного транзиту при постачаннях російського газу до Європи", - наводить РІА "Новости" слова Міллера в ефірі телеканалу "Росія 24".

При цьому він висловив упевненість, що з урахуванням досвіду Бойка та його команди Україна підготується до майбутньої зими і жодних проблем ні з постачаннями газу для споживачів України, ні з транзитом газу до Європи не буде.

Бойко на зустрічі наголосив, що нове керівництво українського паливно-енергетичного комплексу націлене на оновлення відносин з "Газпромом" і вибудову справедливого, взаємовигідного партнерства в газовій галузі.