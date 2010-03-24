Румунія купить 24 американські винищувачі

Румунія купить 24 винищувача F-16 Fighting Falcon, повідомляє Defense News з посиланням на заяву Міністерства оборони країни. Прибання літаків необхідне для оновлення парку авіаційної техніки у складі ВПС Румунії, більшість якого становлять винищувачі МіГ-21 радянського виробництва. Рішення про придбання F-16 повинен схвалити парламент.

Потенційна сума угоди не уточнюється. Імовірно партія “б/у” літаків обійдеться Румунії в 800 мільйонів доларів, а така ж кількість нових F-16 у Lockheed Martin коштуватиме близько 3,5 мільярдів доларів. У середині 2009 року Чилі домовилися про придбання у Нідерландів 18 старих винищувачів F-16 за 100 мільйонів євро (134,2 мільйона доларів).

Румунія планувала оновлення парку літаків впродовж останніх кількох років, проте угода постійно відкладалася за браком коштів. У 2008 році Міністерство оборони Румунії запропонувало купити не нові винищувачі F-16, а такі, що були у використанні. Така покупка, на думку військових, дозволила б країні ефективніше співпрацювати з іншими членами блоку НАТО.

Лента.ру