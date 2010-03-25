Україна зустрінеться з країнами "Веймарського трикутника"

Україна та ФРН домовились опрацювати питання зустрічі глав Міністерств закордонних справ Німеччини, Польщі, Франції та України у форматі «Веймарський трикутник плюс Україна».

Як повідомили УНІАН в прес-службі МЗС України, такої домовленості досягнуто в ході українсько-німецьких політичних консультацій в Берліні за участю заступника міністра закордонних справ України Костянтина ЄЛІСЄЄВА і Державного секретаря МЗС ФРН Вольфа-Рутхарта БОРНА.

Також досягнуто домовленості про офіційний візит до України віце-канцлера, міністра закордонних справ ФРН Гідо ВЕСТЕРВЕЛЛЕ у першому півріччі цього року.

Німецька сторона надала позитивну оцінку незмінності курсу України на європейську інтеграцію та співпраці з євроатлантичними структурами і запевнила у своїй підтримці зусиль України на шляху наближення до ЄС. Одним з шляхів такої підтримки є залучення України до формату «Веймарський трикутник+».

Глави делегацій України та ФРН також розглянули можливість розширення договірно-правової бази двосторонніх відносин та активізації двостороннього торговельно-економічного співробітництва. Наголошувалося на важливості проведення найближчим часом чергового п’ятого засідання Українсько-німецької групи з економічного співробітництва за участі представників ділових кіл обох країн.

Обговорюючи перспективи лібералізації візового режиму, сторони висловилися за активізацію діалогу задля створення сприятливих умов, що дозволять ухвалити Євросоюзом рішення з розробки «дорожньої карти» запровадження безвізового режиму з Україною.