Іран відмовляється припинити роботи зі збагачення урану

Іран не має наміру виконувати вимогу Ради безпеки ООН про припинення робіт зі збагачення урану.

Як повідомляє радіо «Свобода », про це заявило сьогодні іранське міністерство закордонних справ.

21 лютого закінчується термін, відведений Ірану Радою безпеки для виконання її вимоги.

Представник іранського МЗС Мохаммад Алі ХОССЕЙНІ заявив, що для заморожування технологічних процесів з ураном "немає ні юридичних, ні логічних підстав".