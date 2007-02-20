Польща і Чехія готові прийняти американські бази ПРО

Прем`єр-міністри Польщі Ярослав КАЧИНСЬКИЙ і Чехії Мірек ТОПОЛАНЕК підтвердили свою готовність розмістити на своїй території елементи системи протиракетної оборони (ПРО) США.

Як передає РІА «Новости», зараз чеський прем`єр міністр знаходиться в столиці Польщі з офіційним дводенним візитом. На спільній прес-конференції політики зробили ряд заяв.

"Ми разом глибоко переконані в тому, що слід прийняти принципове рішення з питання безпеки Європи, зокрема, з питання бази ПРО (США)", - заявив у понеділок на спільній прес-конференції у Варшаві прем`єр-міністр Польщі Я.КАЧИНСЬКИЙ після переговорів з главою уряду Чехії М.ТОПОЛАНЕКОМ.

"Те, що нам вдалося встановити - це наша близькість. У нас схожі погляди з багатьох принципово важливих питань - я маю на увазі базу ПРО", - пояснив глава уряду Польщі.

США планують розмістити елементи системи на території Чехії і в Польщі. Вартість будівництва європейської частини системи протиракетної оборони протягом найближчих п`яти років оцінюється в 1,6 млрд. Надалі ця система може бути розширена за рахунок включення в неї елементів базування на морі, а також розміщення в космосі елементів стеження.

США створюють систему ПРО для захисту від передбачуваного ракетного нападу з боку держав так званої "осі зла". До цих держав Вашингтон відносить, зокрема, Північну Корею та Іран.