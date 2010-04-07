Європа закликає Киргизію до стриманості

Верховний представник ЄС з питань зовнішньої та безпекової політики, віце-президент Єврокомісії Кетрін ЕШТОН закликає владу та опозицію Киргизстану до діалогу.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це йдеться у заяві К.ЕШТОН.

“Я закликаю обидві сторони продемонструвати стриманість та негайно відновити діалог між урядом та опозиційними силами для пошуку мирного вирішення”, - зазначається у заяві.

Шеф європейської дипломатії висловлює глибоку стурбованість останніми повідомленнями з Киргизстану.

Крім того, К.ЕШТОН стурбована арештами лідерів опозиції, у тому числі колишнього прем’єр-міністра Алмазбека АТАМБАЄВА, колишнього спікера парламенту Омурбека ТЕКЕБАЄВА, Іси ОМУРКУЛОВА і Тейміра САРИЄВА, а також намаганнями влади обмежити свободу слова та свободу ЗМІ.

“Будь-який подальший розвиток цих драматичних подій має відбуватися у повазі до Конституції Киргизстану та у рамках законних процесів, у тому числі із забезпеченням права на захист арештованих осіб”, - наголошує К.ЕШТОН.

Як повідомляв УНІАН, внаслідок масових акцій протесту у Бішкеку було запроваджено надзвичайний стан. Працівники служб безпеки країни стріляли по демонстрантах, які вимагали відставки Президента Курманбека БАКИЄВА, звинувачуючи його у корупції, політичних переслідуваннях, обмеженні свободи слова і провалі соціальної політики.

Крім Бішкека протестними виступами охоплені міста Ош, Нарин, Талас і Токмок.

За даними Міністерства охорони здоров’я, у Бішкеку внаслідок вогнепальних поранень загинули 17 чоловік.