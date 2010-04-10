Прем'єр Польщі скликав надзвичайне засідання уряду

Прем’єр-міністр Польщі Дональд ТУСК скликав надзвичайне засідання уряду у зв’язку із сьогоднішньою авіакатастрофою, в якій загинув Президент Польщі Лех Качинський.

Як передає кореспондент УНІАН, Д.ТУСК, який сьогодні знаходився у Гданську, відбуває до Варшави.

Обов’язки Президента Польщі, згідно з Конституцією країни, має виконувати глава Сейму РП Броніслав КОМОРОВСЬКИЙ.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні вранці у Смоленській області при заходженні на посадку в умовах сильного туману зазнав катастрофи літак Ту-154 Президента Польщі, на борту якого перебували 132 людини, зокрема Президент Польщі Лех Качинський і його дружина.