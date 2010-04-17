США допоможуть Киргизії будувати демократію

США сприятимуть становленню демократії, розвитку соціальних і економічних органів Киргизії, а також служб безпеки цієї країни, зазначається в заяві заступника держсекретаря США із громадських зв`язків Філіпа Кроулі.

"США продовжать допомагати Киргизії в розвитку її соціальних і економічних структур, структур із забезпечення безпеки. США зараз ведуть переговори з урядом Киргизії про те, як найкращим чином сприяти поверненню країни на шлях демократії", - цитує заяву РІА "Новости".

Кроулі також наголосив, що США вітають допомогу ОБСЄ і ООН в мирному вирішенні конфлікту в Киргизії, а також підкреслив пошану, яку мають Сполучені Штати до незалежності і територіальної цілісності Киргизії.