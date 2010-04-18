Більше 6 тисяч людей дістали живими з-під завалів у Китаї

У Китаї рятувальники, що працюють на місці руйнівного землетрусу у провінції Цинхай, вже врятували з-під уламків будівель, 6 тис. 110 осіб, також витягли 760 тіл загиблих.

Як передає ІТАР-ТАСС, у цілому, уточнили в штабі рятувальної операції, у повіті Юйшу врятовано більш як 17 тис. осіб, таким чи іншим чином відрізаних стихією від зовнішнього світу.

На місці землетрусу зараз працюють понад 15 тис. рятувальників, серед них 11 тис. солдатів і офіцерів Народно-визвольної армії Китаю і Народної збройної поліції (внутрішні війська), 2,8 тис. співробітників протипожежної служби і поліцейського спецназу Міністерства громадської безпеки КНР, 1,5 тис. фахівців інших відомств, відповідальних за ліквідацію наслідків стихійного лиха.

За останніми даними, число жертв землетрусу досягло 1 тис. 484 осіб, 312 вважаються зниклими безвісти. Поранень отримали понад 12 тис. місцевих жителів, зокрема 1 тис. 394 осіб - важких.