Європейські країни оголосили про відкриття аеропортів

Аеропорт Франкфурта, закритий через хмару вулканічного попелу над Європою, тимчасово відновив роботу. Про це повідомляє AFP з посиланням на представників німецької влади. Раніше тимчасово відновили роботу шість аеропортів Німеччини, включно з берлінськими Тегель і Шенефельд.

Також вдень тимчасово відновили роботу три аеропорти на півдні Франції (у Ніцці, Марселі й Бордо), а також шість на південному заході країни, зокрема в Тулузі. Проте, більшість французьких аеропортів, зокрема в Парижі, будуть закриті до вівторка, 20 квітня.

В Іспанії відновлено роботу всіх 17 аеропортів на півночі і північному сході країни, які раніше закривалися через виверження ісландського вулкана. Це, зокрема, стосується аеропорту в Барселоні.

Крім того, Норвегія відкрила значну частину свого повітряного простору, зокрема на північ від Бергена. Очікується, що аеропорти на півдні, зокрема в Осло, відновлять роботу в найближчі години. Частково відкрито повітряний простір Болгарії. Відновили роботу шість аеропортів в центрі та на півночі Польщі.

Раніше Австрія, Велика Британія, Данія, Угорщина, Ірландія, Швейцарія, Чехія і деякі інші країни оголосили про продовження заборони на польоти до понеділка, 19 квітня. Це ж стосується і півночі Італії. Аеропорти Ісландії, де триває виверження вулкана Ейяф’ятлайокудль, яке порушило авіасполучення, в усій Європі, залишаються відкритими.

Починаючи з четверга, 15 квітня, в Європі скасовано в цілому близько 63 тисяч рейсів.

Лента.ру