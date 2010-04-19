Медведєв визнав відповідальність Сталіна за Катинь, щоб поставити крапку?

Росія шляхом визнання відповідальності за Катинь Йосипа Сталіна хоче завершити дискусію з цього питання з польською стороною.

Таку думку висловила експерт Центру східних досліджень (OSW, Варшава) Ядвіга РОГОЖА в аналізі на тему дискусії про Катинь у Росії, яким володіє агентство УНІАН.

Польський аналітик відзначає, що більш широка та вільна дискусія стала можливою у Росії після катастрофи літака Президента Польщі Леха Качинського під Смоленськом 10 квітня.

Як зазначає Я.РОГОЖА, ряд російських правозахисників виступають за відкриття доступу до архівів у справі Катині та за реабілітацію жертв цього злочину, чого з початку 90-х років добивається польська сторона, проте проти цього виступає влада РФ, яка вважає достатнім визнання відповідальності за Катинь Сталіна.

Представники російської влади через підконтрольні ЗМІ виступають проти оприлюднення прізвищ виконавців розстрілу польських полонених офіцерів, оскільки "це було б несправедливо по відношенню до їхніх нащадків", зазначає Я.РОГОЖА.

Як повідомляв УНІАН, Президент РФ Дмитро МЕДВЕДЄВ в інтерв`ю англомовному телеканалу Russia Today 14 квітня поклав на Сталіна відповідальність за Катинь.