У Бішкеку поновилися зіткнення

На північній околиці Бішкеку в районі сіла Маївка, де вночі відбулися масові погроми, поновилися зіткнення міліції і самозахоплювачів землі, передає РІА «Новости».

Біля північної об`їзної дороги Бішкеку зібралися близько 500 осіб, які вимагають звільнити затриманих напередодні погромників. Міліція спробувала відтіснити учасників акції з траси, у відповідь на це у співробітників правоохоронних органів полетіло каміння.

У понеділок вдень сотні молодих людей влаштували в Маївці безлади, вимагаючи від властей виділити землі під будівництво житла. Місцеве населення, озброївшись, тримало оборону до прибуття міліції пізно вночі. Самозахоплювачі громили будинки. Сили міліції і внутрішніх військ, що увійшли до села, відновили порядок, затримано 40 заводіїв безладів.

За уточненими даними, під час погромів у селі в ніч на вівторок загинули п`ять осіб, близько 30 - поранені.