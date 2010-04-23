З Європи у США літають над хмарою попелу

Хмара вулканічного пилу практично залишила територію Європи.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це повідомив сьогодні Євроконтроль – організація з безпеки польотів.

Зараз хмара розташувалася між Ісландією та північчю Шотландії. Євроконтроль вважає, що від сьогодні авіасполучення в Європі буде відновлене у повному обсязі.

Польоти літаків між Європою та США здійснюватимуться над хмарою попелу.

Як повідомляв УНІАН, авіасполучення у значній частині Європі паралізоване з 15 квітня через викиди попелу від ісландського вулкану Ейяфьяллайокуль.

Авіасполучення почало відновлюватися в Європі 20 квітня.