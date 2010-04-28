ПАРЄ відмовилася назвати Голодомор геноцидом

Парламентська Асамблея Ради Європи схвалила резолюцію про вшанування пам’яті загиблих в результаті голоду 1932-1933 років в Україні та інших республіках колишнього Радянського Союзу.

Як передає кореспондент УНІАН, “за” проголосував 81 депутат, проти – 4 депутати, утрималися - 3.

У документі, зокрема, зазначається, що масовий голод став однією з найтрагічніших сторінок історії народів колишнього Радянського Союзу.

“Мільйони невинних людей в Білорусі, Казахстані, Молдові, Росії та Україні, які були частинами Радянського Союзу, втратили свої життя в результаті масового голоду, створеного жорстокими та навмисними діями і політикою радянського режиму”, - зазначається у резолюції.

Депутати ПАРЄ зазначили, що в Україні, яка постраждала найбільше від насильницької колективізації, Голодомор був визнаний геноцидом рішенням Верховної Ради.

Асамблея у своїй резолюції вшанувала пам’ять загиблих від голоду і засудила жорстоку політику сталінського режиму.

Крім того, депутати привітали зусилля з відновлення історичної справедливості, здійснені в країнах, жителі яких постраждали від штучного голоду.

При цьому депутати закликали країни колишнього Радянського Союзу відкрити свої архіви, а істориків - здійснювати спільні дослідницькі програми.

Депутати ПАРЄ також відкинули всі пропозиції, що стосувалися визнання Голодомору геноцидом.

Як повідомляв УНІАН, 29 січня 2009 року Політичний комітет ПАРЄ призначив Мевлюта ЧАВУШОГЛИ доповідачем з доповіді “Необхідність засудження злочину Голодомору в Україні 1932-1933 років та масового голоду на території колишнього СРСР”. Політичний комітет схвалив проект доповіді 16 грудня 2009 року.

27 квітня цього року Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ заявив депутатам ПАРЄ, що не можна визнавати Голодомор геноцидом, оскільки це була “спільна трагедія держав, що входили до СРСР”.