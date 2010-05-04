Заарештований підозрюваний у спробі теракту в Нью-Йорку

Правоохоронці США в ніч на вівторок заарештували чоловіка, підозрюваного у спробі вчинити вибух на Таймс-сквер у Нью-Йорку в суботу ввечері, передає телеканал MSNBC з посиланням на джерела близькі до розслідування.

Минулої суботи ввечері в найбагатолюднішому місці Нью-Йорка - Таймс-сквер, було виявлено і знешкоджено саморобний вибуховий пристрій у припаркованому на площі автомобілі Nissan Pathfinder 1993 року випуску. Влада країни розцінила інцидент як "потенційну терористичну атаку".

Джерела повідомили, що як підозрюваний був арештований натуралізований американський громадянин Шахзад Файсал (Shahzad Faisal), який нещодавно повернувся з Пакистану, де провів кілька місяців.

Саме Шахзад Файзал, за даними слідства, придбав за 1300 доларів старий Nissan Pathfinder у жителя Коннектікуту.

Поліція вже допитала колишнього власника автомобіля, він поза підозрою.

Раніше відповідальність за спробу вибуху в Нью-Йорку узяли на себе пакистанські таліби, нагадує РІА "Новости".