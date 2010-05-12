Сомалійські ЗМІ звинуватили Росію в розстрілі піратів

Сомалійські Сомалі виступили із звинуваченнями щодо Росії у зв`язку із загибеллю піратів, які захопили 5 травня танкер "Московський університет".

Як передає РосБізнесКонсалтинг з посиланням на агентство Somalilandpress, з керівництвом видання зв`язалися представники піратів і повідомили, що російські моряки не відпустили піратів, які брали участь в захопленні російського танкера, а розстріляли їх, після чого склали тіла в шлюпку і відправили до відкритого моря.

Крім того, в своєму зверненні пірати пригрозили розправою всім російським морякам, які потраплятимуть до рук загарбників у майбутньому.

Напередодні посол Сомалі в РФ Мухаммед Хандуле заявив, що його країна не має в своєму розпорядженні інформації про долю піратів, які захопили російський танкер"Московський університет" і пізніше були відпущені в Аравійське море за 300 миль від суші. Раніше того ж дня в Міноборони РФ повідомили, що пірати, які захопили танкер "Московський університет" в Аденській затоці, берега не дісталися і загинули.