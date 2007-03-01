Росія розпочала податкову амністію

З 1 березня у Росії вступив в силу закон про податкову амністію для громадян країни. В результаті росіяни дістали можливість легалізувати незадекларовані доходи, одержані до 1 січня 2006 року.

Згідно закону, розмір декларованих сум не обмежений, указувати види і джерела надходження коштів також не потрібно. Сплатити 13-процентний прибутковий податок можна буде в будь-якому банку. Для цього потрібно відправити платіж на спеціальний рахунок Федерального казначейства.

Тим часом, під податкову амністію не підпадають громадяни, які вчинили інші, окрім приховування доходів, правопорушення. Так, закон не розповсюджується на доходи, отримані злочинним шляхом або з порушенням фінансового, митного або іншого законодавства.

Згідно чинному законодавству РФ, несплата податків з одержаних доходів вважається правопорушенням, за яке передбачена адміністративна і кримінальна відповідальність. До останньої притягуються громадяни, що ухилилися від сплати податків на суму від 100 тисяч рублів на рік.

Лента.ру