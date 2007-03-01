Бурджанадзе: українські миротворці будуть дійсно об`єктивні

Україна може зіграти позитивну роль у справі врегулювання конфліктів на території Грузії.

Про це сьогодні заявила журналістам у Тбілісі голова парламенту Грузії Ніно БУРДЖАНАДЗЕ, передає агентство «Новости-Грузия».

"У питанні врегулювання конфліктів на території Грузії Україна може зіграти дуже позитивну роль. Ми впевнені, що на відміну від миротворчих сил тієї країни, які сьогодні стоять в зоні конфлікту, українські миротворці будуть дійсно об`єктивні і дійсно працюватимуть над тим, щоб конфлікт було врегульовано і в регіоні було встановлено мир", - заявила Н.БУРДЖАНАДЗЕ.

Голова парламенту нагадала, що "Україна завжди була поряд з Грузією в найскладніших ситуаціях". "Коли під час геноциду грузинського населення в Абхазії звідти велася евакуація жителів, українські пілоти рятували біженців і вивозили їх. На жаль, кілька з цих пілотів загинули", - нагадала Н.БУРДЖАНАДЗЕ.

За словами голови парламенту, "у Грузії з Україною дружні стратегічні партнерські відносини". "Ми сподіваємося, що ці відносини ще більше поглиблюватимуться", - заявила Н.БУРДЖАНАДЗЕ і додала, що вітає візит Президента України Віктора ЮЩЕНКА до Грузії. "Цей візит має велике значення", - сказала вона.

Зі свого боку голова МЗС Грузії Гела Бежуашвілі повідомив журналістам, що Президенти Грузії і України Михайло Саакашвілі і Віктор Ющенко обговорюють питання створення спільних грузино-українських миротворчих сил. "Усім добре відомо, що Україна висловила готовність направити своїх миротворців до Грузії. Нині потрібно вирішити ряд технічних питань, що не укладається у формат нинішнього візиту президента України", - сказав Бежуашвілі в ході переговорів двох лідерів.

Як повідомляв УНІАН, 1-2 березня Президент України В.ЮЩЕНКО перебуває в Грузії з офіційним візитом.